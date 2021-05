Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 21 mai 2021 prin intrarea in vigoare a Legii privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si executional penale, devin aplicabile o serie de modificari ale prevederilor Codului Penal, Codului de Procedura Penala și ale altor acte normative.Astfel:Incalcarea de catre persoana…

