Educația pozitivă sau cum să creștem copii fericiți Cand folosim conceptul de “educație pozitiva”, ne referim in acest context la aspectul de utilitate, astfel incat sa implinim pe termen lung atat binele copilului, cat și binele adultului. Iar cand spunem “bine” ne referim la a șlefui atitudini, resurse, abilitați, strategii pentru a face fața provocarilor vieții și a atinge succesul dorit, potrivit psihologului […] Articolul Educația pozitiva sau cum sa creștem copii fericiți apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

