Educația în actualitate sau despre rătăcirea nesfârșită în labirint (P) Reformele nesfarsite, acest puzzle de incercari si solutii fragmentare, neintegrate in logica unui intreg coerent, teama de abordari profunde, substantiale in domeniul educatiei, schimbari exasperante de ministri si secretari de stat, continuand in actualitate cu gravele probleme ale invatamantului in contextul pandemiei inseamna de fapt o ratacire dramatica si confuza intr-un labirint de idei si solutii nestructurate, un la (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

