Se cauta diriginte de santier pentru reabilitarea termica a Școlii Gimnaziale Nr. 38 Dimitrie Cantemir din Constanta

Situata in cartierul Tomis Nord, in apropierea Liceului Teoretic "George Calinescu", Scoala Gimnaziala nr. 38 "Dimitrie Cantemir" a reusit ca in cei peste 30 de ani… [citeste mai departe]