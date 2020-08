Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii ANPC au efectuat 560 de controale in acest sezon in stațiunile din sudul litoralului, valoarea amenzilor fiind de 1,8 milioane de lei, scrie Agerpres.Potrivit vicepresedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Valentina Veronica Mitran Piticu, in statiunile din…

- La ora actuala, Autoritatea Naționala pentru Protecția Con-sumatorilor, condusa de catre Eduardt Cozminschi (FOTO), omul susținut și garantat de vicepremierul Raluca Turcan și baronul PNL de Botoșani, Costel Șoptica, este in centrul unui scandal fara precedent....

- In urma unor controale recente la cateva sute de service-uri auto din țara, inspectorii Autoritații Nationale pentru Protectia Consumatorilor, instituție condusa de botoșaneanul Eduardt Cozminschi, au descoperit ca peste jumatate dintre acestea nu respectau drepturile consumatorilor.

- PUTEREA a semnalat in urma cu aproape o luna de zile ca președintele Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorului (ANPC), botoșaneanul Eduardt Cozminschi (FOTO), promovat și susținut de liderul PNL Botoșani, senatorul Costel Șoptica și de vicepremierul Raluca Turcan, a generat un scandal fara…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.), solicita Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) sa explice din ce motiv a intervenit in disputa dintre piața de asigurari și service-urile auto, in momentul modificarii legislațive pentru care asiguratorii…

- ALERTA. Maști de protecție periculoase, la vanzare. 32 de modele nu au trecut testele europene de calitate. Exista modele de maști aflate pe lista produselor periculoase, care nu ar trebui sa fie puse in vanzare, avertizeaza directorul general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,…

- Mihaela Raducan, sefa Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorului (CJPC) Gorj, va sustine in luna iunie concurs pentru ocuparea functiei de comisar sef adjunct. Pe site-ul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor a fost deja...