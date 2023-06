Stiri pe aceeasi tema

- Rebeca Drobota s-a laureat vice-campioana la 52 kg, in timp ce Ioana Cociorba s-a clasat a treia la +70 kg Doua noi rezultate internaționale de prim-plan pentru Sport Club Municipal Bacau. Rebeca Drobota și Ioana Cociorba au incheiat pe podiumul de premiere Balcaniada de judo Under 18 desfașurata, zilele…

- Aveti, nu aveti treaba prin centrul Bacaului, trageti o fuga pana in fata Prefecturii (am vrut sa spun in fata Casei de Cultura, dar nu mai e!). Va intalniti acolo cu zambetul, cu rasul in hohote, sunt acolo raze de lumina, care va scot din agitatia sterila si paguboasa a vietii cotidiene. Singuri sau…

- Intr-un gest de solidaritate și determinare, profesorii din Bacau au decis sa-și mute greva generala din școli in strada, in speranța ca vor gasi sprijin și in randul parinților. Maine, 30 mai 2023, intre orele 13:30 și 14:30, aceștia vor protesta in fața Prefecturii din Bacau, alaturandu-se astfel…

- Protestele sindicatelor din Educație continua in Bacau și in intreaga țara, cu mii de profesori adunandu-se in fața Prefecturii in semn de nemulțumire. Aceste manifestații au loc la o zi dupa marele miting organizat in București, in fața Guvernului, și in contextul declarațiilor critice ale președintelui…

- Pariorii experimentați știu ca succesul in lumea pariurilor nu se bazeaza exclusiv pe noroc. De fapt, abordarea strategica și folosirea unor ponturi și pronosticuri bine fundamentate pot aduce succes pe termen lung. In acest articol, vom explora cateva dintre cele mai bune strategii de pariere, ponturi…

- Galeria Cora Bacau are o noua identitate. Supernova a finalizat, cu succes, procesul de rebranding, parte a a investiției totale de 40 de milioane de euro București, 25 mai, 2023: Galeria Cora Bacau are o noua identitate. Finalizarea, cu succes, a procesului de rebranding, parte a a investiției totale…

- Inceputa cu mai bine de un an in urma, evaluarea dosarelor de pensie, in vederea recalcularii acesteia, se va finaliza, cel mai probabil, in toamna. Referindu-se la aceasta, Marius Budai, ministrul Muncii, a declarat la un post central de televiziune: ”Pana la final de septembrie este termen pentru…

- Garda Nationala de Mediu – Comisariatul Judetean Bacau anunta ca a organizat o intalnire de lucru cu factorii implicati in problematica gestionarii neconforme a deseurilor provenite din constructii si demolari pe raza judetului Bacau. Intalnirea va avea loc pe data de 21.03.2023, cu participarea Agentiei…