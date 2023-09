Eduard Hellvig, fostul șef SRI, mesaj cu tâlc pentru Simona Halep, de ziua ei: Am renunțat la tot "La un moment dat in cariera mea in administrație am fost acuzat pe nedrept de unele fapte nedemne. Am demisionat, am renunțat la tot și am decis sa lupt pana in panzele albe pentru a dovedi ca sunt nevinovat. Doi ani mai tarziu, am fost achitat de orice acuzație. Nu mi-am recapatat funcția sau anii pierduți, dar mi-am salvat demnitatea și reputația. La mulți ani, @Simona_Halep", a scris Hellvig. La un moment dat in cariera mea in administrație am fost acuzat pe nedrept de unele fapte nedemne. Am demisionat, am renunțat la tot și am decis sa lupt pana in panzele albe pentru a dovedi ca sunt nevinovat.… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- “La un moment dat in cariera mea in administrație am fost acuzat pe nedrept de unele fapte nedemne. Am demisionat, am renunțat la tot și am decis sa lupt pana in panzele albe pentru a dovedi ca sunt nevinovat. Doi ani mai tarziu, am fost achitat de orice acuzație. Nu mi-am recapatat funcția sau anii…

- Aluzii de SRI-ist. Fostul șef al Serviciului Roman de Informații (SRI), Eduard Hellvig, a postat un mesaj interpretabil la o zi dupa arestarea președintelui CJ Vaslui, Dumitru Buzatu. Hellvig a distribuit pe X (fostul Twitter) un articol din presa locala despre Targul de Toamna din oraș, notand: Belșug…

- Fostul șef al SRI, Eduard Hellvig, a avut un mesaj, a doua zi dupa ce Dumitru Buzatu, șeful CJ Vaslui, a fost arestat pentru 30 de zile.Intr-o postare pe Twitter, Eduard Hellvig a distribuit evenimentul ”Targul de Toamna” de la Vaslui, dar comentariul este cel puțin interesant, in contextul arestarii…

- Eduard Hellvig a postat de X (fostul Twitter) un articol din presa locala despre Targul de Toamna din oraș. Belșug de toamna la Vasluihttps://t.co/INHXOutajX — Eduard Hellvig (@Eduard_Hellvig) September 23, 2023 Cei care au comentat au ironizat mesajul, facand trimitere la reținerea baronului…

- Eduard Hellvig a postat de X (fostul Twitter) un articol din presa locala despre Targul de Toamna din oraș. Belșug de toamna la Vaslui https://t.co/INHXOutajX — Eduard Hellvig (@Eduard_Hellvig) September 23, 2023 Cei care au comentat au ironizat mesajul, facand trimitere la reținerea baronului PSD…

- CTP intra tare peste Dumitru Buzatu: Guzganul galbejit se considera nevinovat, victima unei inscenari. Credeti ca va face vreo zi de puscarie?Cristian Tudor Popescu este de parere ca presedintele CJ Vaslui, Dumitru Buzatu, pe care-l numeste "guzgan galbejit", nu va sta prea mult timp in spatele gratiilor,…

- Coșmarul scandalului de dopaj pare sa nu se mai termine pentru Simona Halep. Sportiva din Constanța a aflat zilele trecute de la avocații ei ca judecatorii de la Tribunalul Sport Resolutions au decis sa amane verdictul, prin urmare nu va primi un raspuns nici saptamana aceasta. Iata unde a decis sa…

- Simona Halep este din nou indragostita. Cel puțin așa susțin mulți dintre fanii ei, dupa ce i-au vazut ultimele postari. Jucatoarea de tenis a divorțat de Toni Iuruc acum zece luni, iar acum pare pregatita de o noua relație, chiar daca trece printr-o perioada foarte agitata, in condițiile in care așteapta…