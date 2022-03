Stiri pe aceeasi tema

- A trecut ceva vreme de cand s-a scris despre beția de cuvinte. Iar lucrurile, din nefericire, nu s-au schimbat prea mult la urmașii celor atat de aprig criticați de catre Post-ul EDITORIALUL DE MARȚI – Gheorghe SCORȚAN – Bețivii limbajului apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Sa ne ințelegem din capul locului: din perspectiva legilor internaționale, dar mai ales daca ne gandim la pierderile de vieți, la distrugerile materiale, ceea ce face Rusia acum, in Post-ul EDITORIALUL DE MARȚI – Gheorghe SCORȚAN – Șarpele din sanul Mamei Rusii apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- „Democratia nu este despre idei, ci despre oameni.” (Adam Michnik) De cand Romania urmeaza o traiectorie post-comunista s-au scurs mai bine de trei decenii. Rastimp care ne permite Post-ul EDITORIALUL DE MARȚI – Gheorghe SCORȚAN – Romanii pot dormi liniștiți,..noua generație politica doarme și…

- Iata ca Ivan și-a spus pasurile in materie de siguranța și sfere de influența. Și, drept urmare, nu puțini dintre romani au simțit racoarea rasuflarii nostalgice a lui Putin. Cu Post-ul EDITORIALUL DE MARȚI – Gheorghe SCORȚAN – Unde-s orele astrale ale gecii (roșii) prezidențiale? apare prima data in…

- Prezidentul nostru, aflat fara indoiala intr-o forma hibernala de excepție, a ieșit recent in spațiul nostru public cu un raport privind educația pentru schimbari climatice. Cei vizați, in mod Post-ul EDITORIALUL DE MARȚI – Gheorghe SCORȚAN – Romania ineducabila apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Notam saptamana trecuta ca 2022 va fi traversat de o serie de crize a caror soluționare nu are cum sa conduca la cine știe ce efecte vizibile in acest an. Post-ul EDITORIALUL DE MARȚI – Gheorghe SCORȚAN – De la capitalizarea frustrarii la organizarea urii apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Numai cand te uiți la inșiruirea cifrelor anului care abia a inceput, și neluand in seama tot felul de elucubrații numerologice, parca de ia cu racoare. Iar daca treci in Post-ul EDITORIALUL DE MARȚI – Gheorghe SCORȚAN – Semnele anului… apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- adica impetuosul lider AUR, ar trebui, cumva, oprit din ascensiune? Sau sa fie lasat in pace, vezi Doamne, pentru binele inca tinerei noastre democrații! Dilema este, fara indoiala, pertinenta. Caci, Post-ul EDITORIALUL DE MARȚI – Gheorghe SCORȚAN – Mioriticul nostru Arturo UI apare prima data in Gazeta…