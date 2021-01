Stiri pe aceeasi tema

- FCSB și Sepsi se dueleaza in etapa cu numarul #15 din Liga 1, la Mogoșoaia, de la 20:30. Remus Dinu și fostul atacant al Sportului Studențesc, Viorel Ferfelea, prefațeaza partida in direct la GSP Live, de la 20:00. Vom reveni atat la pauza meciului, cat și la final, cu reacții și analize. Urmarește…

- Remus Dinu vine cu o noua emisiune marca GSP LIVE, in aceasta seara, de la 20:00, inaintea partidei dintre Dinamo și Poli Iași. Invitat este fundașul ”cainilor”, Andrei Radu, titular pentru Dinamo etapa trecuta. Alaturi de fotbalist, in studio este și jurnalistul Gazetei Sporturilor, Vlad Nedelea. Urmarește…

- FCSB primește vizita celor de la UTA Arad, in etapa #12 din Liga 1. FCSB are 6 victorii consecutive in Liga 1, in timp ce aradenii sunt neinvinși in deplasare de mai bine de un an de zile. Costin Ștucan și fostul fundaș al lui Dinamo, Cristi Pulhac, prefațeaza partida de pe Arena Naționala, la GSP Live,…

- Remus Dinu vine cu o noua ediție marca GSP LIVE, in aceasta seara, de la 21:30. Invitatul va analiza partida celor de la CFR alaturi de fostul mijlocaș al Rapidului, Vali Negru. Urmarește emisiunea va avea trei intervenții și va putea fi urmarita pe site și pe pagina de Facebook a Gazetei Sporturilor.

- Dinamo și Viitorul se intalnesc in „16”-imile Cupei Romaniei, astazi, in „Ștefan cel Mare”, de la 20:45. Costin Ștucan și Geraldo Alves vor prefața capul de afiș al rundei, la GSP Live, de la 20:15. Vom reveni atat la pauza meciului, cat și la final, cu analiza partidei. Urmarește emisiunea pe site…

- Remus Dinu vine cu o noua emisiune marca GSP LIVE, in aceasta seara, de la 21:15. Invitat este ziaristul Libertatea, Viorel Tudorache, și cei doi vor analiza partida ”tricolorilor”. Vor exista 3 intervenții: inainte, la pauza și la finalul meciului. Urmarește emisiunea pe site sau pe pagina de Facebook…

- Viitorul Constanța primește vizita celor de la Dinamo București, meci contand pentru etapa a 10-a din Liga 1. Remus Dinu și fostul președinte al clubului din „Ștefan cel Mare”, Constantin Anghelache, vor prefața meciul de la Ovidiu, la GSP Live, de la 20:30. GSP Live va reveni atat la pauza, cat și…

- FCSB primește vizita celor de la FC Botoșani, de la 21:45, meci contand pentru etapa a 10-a din Liga 1. Costin Ștucan și fostul jucator al Stelei, Stelian Stancu, vor prefața partida la GSP Live, incepand cu ora 21:15. GSP Live revine atat la pauza meciului, cat și la final, cu reacții și analiza partidei.…