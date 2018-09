Stiri pe aceeasi tema

- Mai putin de doua saptamani a ramas pana la startul Turului Ciclist al Romaniei, traditionala competitie care se reia dupa o pauza de 5 ani, pentru a celebra Centenarul Marii Uniri. Una dintre cele mai prestigioase curse de ciclism din Sud Estul Europei, „Mica Bucla”, cum mai este cunoscut Turul Ciclist…

- Turul Ciclist al Romaniei se va relua in 2018, dupa o pauza de 5 ani, cu o editie speciala, de Centenar, care isi propune sa uneasca toate regiunile tarii. Buzaul intra pe harta Turului, ca punct de start in penultima etapa, prevazuta pe traseul Buzau – Ploiesti – Targoviste. Competitia ar urma sa se…

- Marti, 21 august, a avut loc la Colegiul National „M. Eminescu” prima sedinta publica de repartizare a posturilor din invatamant destinate suplinitorilor. Etapa a fost destinata candidatilor din promotia 2018, care au dat examenul de titularizare si au obtinut peste nota 7. Chiar daca la sedinta de…

- In cadrul unei festivitați de absolvire ce va avea loc vineri, 27 iulie,la ora 9,00, pe platoul din Piața Dacia, reprezentanții Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene „Traian Vuia” de la Boboc vor acorda gradele de maistru militar clasa a V-a și de sergent Promoției 2018…

- Dica nu pleaca de la FCSB. A anuntat chiar Gigi Becali, finanțatorul ros-albastrilor, care a spus ca n-are cum sa-l dea afara pe tehnicianul de 38 de ani dupa doar o etapa din noul sezon al Ligii 1. FCSB a inceput slab noul sezon al Ligii 1, cu o infrangere in fata Astrei (0-1) și au inceput…

- Surpriza de proporții pe ultima suta de metri in pregatirea Turului Ciclist al Sibiului 2018: Echipa americana Team Illuminate, care participa pentru al doilea an la competiție, il va aduce la Sibiu pe Chris Horner, caștigator al Turului Spaniei in 2013. Read More...

- • Etapa a 4-a, de pe 22 septembrie, are startul la Buzau Turul Ciclist al Romaniei se reia in aceasta toamna dupa o pauza de cinci ani. Competitia va celebra Centenarul Unirii de la 1918, urmand a pleca de la Alba Iulia, pe 19 septembrie, sosirea fiind programata pe 23 septembrie, la Bucuresti. Startul…

- Începând cu 5 iulie toti pasionatii de ciclism vor fi cu ochii pe cele 19 echipe care participa lacea de-a opta editie a Turului Ciclist al Sibiului. În 2018, Suzuki România este parteneroficial al celei mai importante competitii de ciclism din România, iar…