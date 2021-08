Stiri pe aceeasi tema

- Ediția a 25-a a Festivalului Enescu, care incepe pe 28 august, trece una din probele de maturitate in promovarea muzicii lui George Enescu printre artiștii straini și romani, deoarece reușește sa prezinte cel...

- Cunoscuta interpreta Teodora Enache-Brody va prezenta versiunea vocala a Rapsodiilor I și a II-a de George Enescu, intr-un concert extraordinar pe care il va susține pe 18 septembrie 2021, la Opera Naționala...

- Una dintre cele mai emotionante lucrari ale lui George Enescu, "Balada", se va auzi simultan joi, incepand cu ora 12.15, in mai multe spatii din Bucuresti si diverse orase din tara, precum si pe mai multe canale media, in cadrul proiectului „Sunetul Iubirii”, initiat de Festivalul "Enescu" pentru…

- O inregistrare cu Balada lui George Enescu, in interpretarea violonistului David Garrett, va fi prezentata, pe 19 august, de la ora 12,00, la 140 de ani de la nasterea compozitorului, pe site-ul Festivalului Enescu. "Pe 19 august, la ora 12,15, Festivalul va publica pe site-ul sau, inregistrarea Baladei…

- Toate operele prezentate la Sala Palatului la editia din acest an a Festivalului International ''George Enescu'' vor fi in premiera in Romania si vor beneficia de format multimedia. "Una dintre opere, compusa de faimosul tenor, compozitor si dirijor Jose Cura - "Te Deum", este o premiera…

- In luna mai, Institutul Francez din Romania și violonistul francez Nicolas Dautricourt au lansat un concurs de compoziție, un omagiu adus operei lui George Enescu la 140 de ani de la nașterea sa. Dosarele de candidatura se pot trimite pana vineri 16 iulie 2021, potrivit unui comunicat remis presei.…

- Ministerul Culturii a semnat, luni, contractul de finantare pentru editia jubiliara a Festivalului International "George Enescu", care va avea loc intre 28 august si 26 septembrie, la Bucuresti si in mai multe orase din tara. "Acest lucru permite avansarea demersurilor de organizare a…

