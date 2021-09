Stiri pe aceeasi tema

- Ultimele trei zile de festival aduc in salile Teatrului Național din Timișoara o serie de spectacole și evenimente efervescente care preiau tema centrala a acestei ediții a FEST-FDR și o redau din cele mai diverse perspective. Vineri, 3 septembrie, primul spectacol FEST-FDR al zilei este programat de…

- Renumita mezzosoprana Aura Twarowska, cetațean de onoare al municipiului Lugoj, a fost aleasa in boardul Asociației Timișoara Capitala Culturala Europeana. Aura Twarowska s-a remarcat ca și solista a Operei de Stat din Viena, pe scena careia a cantat in peste 400 de spectacole, iar in ultima…

- Fostul jucator al FC Barcelona Lionel Messi a sosit la Paris, pentru a semna contractul cu vicecampioana Frantei, PSG, noteaza news.ro. Sute de suporteri s-au adunat la Aeroportul Le Bourget pentru a-l intampina pe superstarul argentinian. Dupa sosire, Messi a aparut la o fereastra a aeroportului…

- Charlotte Rampling și Sonia Wieder-Atherton se vor întâlni cu publicul din România joi, 26 august, la ora 19:00, în Sala Mare a Teatrului Național „Radu Stanca” din Sibiu. O producție Franța - Marea Britanie, „Shakespeare…

- Sala Mare a Teatrului National a fost plina ochi, sambata, la Conferinta care a ales componenta Biroului Politic Judetean al PNL Iasi pentru urmatorul mandat de patru ani. Au fost prezenti sefii partidului – presedintele Ludovic Orban si vicele Florin Citu, care concureaza pentru pozitia de lider al…

- Valentin Ivanciuc a murit duminica, 27 iunie, iar anunțul a fost facut marți de catre Teatrul Național din Timișoara."Cu tristețe, Teatrul Național din Timișoara anunța ca actorul Valentin Ivanciuc (29.04.1951 – 27.06.2021) a trecut in neființa. Dupa doua decenii in care a fost actor al Teatrului de…

- Tanara de 19 ani Alexandra Acs a cucerit trofeul in urma unei aprige competiții artistice, desfașurata joi, 17 iunie 2021, in Sala Mare a Teatrului Național ”Mihai Eminescu” din Timișoara. Laureații celei de-a treia ediții a Festivalului- Concurs ”Gelu Stan” sunt: Marele Premiu – Alexandra Acs, 19 ani,…

- Lucrarile aferente investitiilor ce vizeaza rezervoarele de la Barati, se apropie de final, anunta CRAB, intr-un comunicat de presa. Marti, bacauanii vor avea apa cu program. „Pana la aceasta data, desi am functionat fara un rezervor de 5.000 mc si... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.