Primarul din Beleți-Negrești, județul Argeș, cel care a disparut chiar in ziua in care sediul instituției pe care o conduce a luat foc, a fost gasit in cele din urma de poliție. Se pare ca primarul a ajuns la spital, de doua ori in 24 de ore. Luni dimineața, pompierii au fost chemați sa stinga un incendiul in cladirea primariei din comuna. S-a constatat ca focul a fost pus intenționat. Primarul a fost dat disparut de catre familie. Marți, el a facut un accident cu mașina, in județul Gorj. Primarul fost ranit ușor și a plecat pe proprie raspundere din spital. Puțin dupa miezul nopții, poliția din…