- Antrenorul de 42 de ani a luat titlul cu CFR Cluj, al patrulea la rand pe gruparea din Gruia, dar doar primul din cariera sa de principal. Acesta a anunțat ca nu iși va mai prelungi colaborarea cu clujenii și a ținut sa transmita mulțumiri tuturor celor care i-au fost alaturi in acest mandat de la CFR.…

- Dupa desparțirea de Edi Iordanescu, CFR a ramas fara antrenor. Insa clubul clujean s-a orientat rapid și negociaza de mai multe zile cu Șumudica. Se pare ca cele doua parți au stabilit deja condițiile contractuale, inclusiv componența staff-ului tehnic. Conform gsp.ro, clujenii sunt in discuții avansate…

- Edi Iordanescu nu mai continua in Gruia și a decis sa puna capat colaborarii cu CFR Cluj, cu care tocmai a caștigat primul sau titlu din cariera, al patrulea consecutiv adjudecat de clujeni. Antrenorul și-a anunțat jucatorii dupa victoria cu FCSB de marți seara, ca nu va continua la Cluj.Iordanescu…

- Negocierile dintre Marius Șumudica și FCSB nu s-au concretizat. Antrenorul a explicat motivele motivele și s-a declarat surprins de posibila instalare a lui Nicolae Dica. Nicolae Dica este favorit sa devina antrenor la FCSB. Vestea l-a surprins pe Marius Șumudica. „Nu cred! Pai nu e antrenorul naționalei?…

- Academia Clinceni - CFR Cluj este primul meci din returul play-off-ului pentru Edi Iordanescu și elevii sai. Trupa din Gruia este pe primul loc în clasament, dar lucrurile nu merg extraordinar la echipa. Edi Iordanescu este nemulțumit de…

- Antrenorul formației Universitatea Craiova , Marinos Ouzounidis, a apreciat victoria elevilor sai din Ardeal, 2-1 cu CFR Cluj, dar crede ca putea fi obținuta cu mai puține emoții. „Cred ca CFR Cluj a avut mai multa presiune azi. Noi am fost mai buni decat ei, așa am reușit sa și marcam. In repriza a…

- CFR Cluj s-a descurcat bine cu Edi Iordanescu pe banca tehnica în sezonul regulat și a avut un singur moment de cumpana. Trupa din Gruia a pierdut cu 3-0 duelul FCSB în etapa precedenta, fiind unul dintre cele mai grele momente din ultimii ani. …