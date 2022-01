Stiri pe aceeasi tema

- Edward Iordanescu, 43 de ani, a fost numit, marti, in functia de selectioner al echipei nationale a Romaniei, pentru urmatoarele doua campanii, Liga Natiunilor si preliminariile Campionatului European din 2024. Numirea lui Iordanescu vine dupa ce Naționala a mai avut un cuplu tata-fiu pe banca: Mircea…

- Antrenorul secund al echipei zalauane de volei, Marius Lazar, si-a petrecut Sarbatorile de Iarna in cantonament, alaturi de nationala Under 18 a Romaniei, al carei selectioner este. „Tricolorii mici” au efectuat un stagiu de pregatire la Bucuresti in vederea participarii la primul turneu de calificarea…

- Tehnicianul Dan Petrescu a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca si-a dorit sa ajunga la echipa nationala, dar nu s-a putut. El a afirmat ca ar fi trebuit sa dea 100.000 de euro de la el, pentru a putea merge la nationala, dar a subliniat ca este foarte fericit la CFR Cluj. "Federatia a…

- Fostul mare internațional roman, Gheorghe Hagi, a declarat, luni, dupa meciul Dinamo – Farul, ca Adrian Mutu poate fi o solutie pentru echipa nationala. Hagi este de parere ca fostul atacant va compensa lipsa de experienta ca antrenor prin faptul ca a jucat la nivel mare. “E un campion, un jucator fantastic,…

- Patronul echipei CFR Cluj, Nelutu Varga, a anuntat ca Dan Petrescu nu va prelua prima reprezentativa de fotbal a Romaniei și va ramane la campioana en-titre. “Nu pleaca nicaieri. Va continua la CFR Cluj”, e declaratia patronului Nelutu Varga pentru playsport.ro. Postul de selecționer a ramas liber…

- Plecat cu scandal de la FCSB, Edi Iordanescu (43 de ani) nu duce lipsa de oferte. Fostul antrenor de la echipe precum Pandurii, ȚSKA Sofia, Astra, CFR Cluj sau FCSB este o varianta pentru inlocuirea lui Mirel Radoi ca selecționer al Romaniei, dar spune ca pana acum a discutat doar despre posibilitatea…