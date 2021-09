Stiri pe aceeasi tema

- Helmuth Duckadam (62 de ani), fost mare portar al Stelei, a analizat derby-ul dintre FCSB și Dinamo și il sfatuiește pe Edi Iordanescu sa il foloseasca pe Constantin Budescu inca din primul minut. FCSB - Dinamo se joaca duminica, de la ora 21:00, liveTEXT pe GSP.ro „Ma aștept, in primul rand, la un…

- FCSB - DINAMO. Roș-albaștrii au pierdut aproape 90% din marcatorii ultimilor 3 ani in derby-urile cu rivala din Ștefan cel Mare. Cele mai grele absențe sunt reprezentate de Tanase și Coman, care au inscris in aceasta perioada peste jumatate dintre reușitele roș-albaștrilor. Vicecampioana are probleme…

- Real Madrid, adversara Sheriff-ului din grupele Ligii Campionilor, a obținut o victorie chinuita in etapa a treia din La Liga. "Galacticii" s-au impus, in deplasare, in fața formației Real Betis cu scorul de 1-0. Real Madrid a marcat golul care i-a adus victoria in minutul 61.

- Gigi Becali (63 de ani) este increzator in ceea ce privește transferul lui Deian Sorescu (24 de ani) la FCSB. Edi Iordanescu are nevoie de intariri in flancurile atacului la FCSB, iar Deian Sorescu se afla in fruntea listei. Prima oferta facuta de Gigi Becali, 700.000 de euro + TVA, a fost refuzata…

- Mihai Stoica (56 de ani), managerul general al celor de la FCSB, va reveni pe banca roș-albaștrilor la meciul de luni seara cu Sepsi Sfantu Gheorghe. Decizia a fost luata ca urmare a sosirii lui Edi Iordanescu. Invitat vinerea trecuta la GSP Live, Catalin Munteanu, fost mijlocaș la Dinamo și Steaua,…

- Gica Popescu (53 de ani), președintele de la Farul, și Ciprian Marica (35), acționar, au comentat victoria categorica cu Dinamo, scor 3-0. Toate detaliile despre Farul - Dinamo, AICI! „Meciurile cu Dinamo sunt mereu frumoase, cu multe goluri. ...

- Antrenorul italian al echipei Dinamo, Dario Bonetti, care a implinit joi varsta de 60 de ani, a afirmat vineri, intr-o conferinta de presa, ca o victorie a formatiei sale in partida cu Chindia Targoviste ar fi cel mai bun cadou pentru aniversarea sa. "O victorie ar fi cel mai bun cadou pentru mine.…

- FCSB a invins-o categoric pe Universitatea Craiova, cu scorul de 4-1 (3-0), duminica seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, intr-un meci din etapa a doua a Ligii I de fotbal. Vicecampioana a inceput in forta si avea 2-0 dupa primul sfert de ora, iar la pauza diferenta…