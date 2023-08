Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a ocupat timp de patru saptamani prima poziție in Top 40 Radio Guerrilla, LVX Machina aduce in playlisturi varianta in limba engleza a single-ului „Golan de LVX”: „THUG DeLUXE”. Cu muzica și versurile compuse de Cristian Balint și refrenul cantat de Grațiela Solomon, „THUG DeLUXE” te poarta…

- Dupa „Choco” și „Pumping”, LavBbe aduce vara aceasta in playlisturi „Wish You Well”, o piesa de vara cu un sound super fresh. Cu muzica și versurile compuse de catre hitmakerul Costi alaturi de LavBbe, „Wish You Well” te poarta intr-o calatorie muzicala. Protagonista in propriul clip, LavBbe joaca rolul…

- Dupa „Call Me When You’re High”, Carine, una dintre vocile fresh ale momentului, aduce vara aceasta in playlisturi „911″. Compus și produs de catre Marius Dia alaturi de Carine și Calin Grajdan, „911″ este o poveste muzicala ce ascunde mai multe nuanțe și dezvaluie o poveste in care o sa se regaseasca…

- Elena a lansat „Ochelarii de soare”, o poveste audio și video despre nostalgia și maștile de care avem nevoie pentru a ieși invingatori din intamplari de viața melancolice. La o saptamana de la debutul turneului „Armana mea”, Elena Gheorghe lanseaza piesa de deschidere a verii, „Ochelarii de soare”,…

- Zece zile, peste 100 de evenimente, semnate de 1.000 de creativi romani și straini, expoziții, show-uri de moda și de arte vizuale, concerte, acestea sunt doar cateva dintre atracțiile ediției din 2023.

- Celebra cantareata Analia Selis aduce pe scena ARCUB ritmurile traditionale argentiniene si tango nuevo in concertul „Astor Piazzola. O poveste autentica” din 30 mai, incepand cu ora 19:00.

- Pentru a pacali politistii din Neamt, un sofer tras pe dreapta a uzat de o neinspirata strategie. Nu i-a fost de niciun folos, are o acuzatie penala, oamenii legii constatand ca cel in culpa mai avea si alte abateri. Pe 7 mai 2023, in jurul orei 02.00, cadrele de la Serviciul Ruter au oprit un autoturism,…