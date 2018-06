Stiri pe aceeasi tema

- Cântaretul britanic Ed Sheeran este acuzat ca a plagiat piesa lui Marvin Gaye "Let's Get It On" când a compus hitul sau "Thinking Out Loud", iar compania care detine drepturile de autor asupra cântecului din 1973

- Cantaretul britanic Ed Sheeran este acuzat ca a plagiat piesa lui Marvin Gaye "Let's Get It On" cand a compus hitul sau "Thinking Out Loud", iar compania care detine drepturile de autor asupra cantecului din 1973 ii cere despagubiri de 100 de milioane de dolari, potrivit bbc.com.

- Cantarețul britanic Ed Sheeran este acuzat ca a plagiat piesa lui Marvin Gaye "Let's Get It On" cand a compus hitul sau "Thinking Out Loud", iar compania care deține drepturile de autor asupra cantecului din 1973 ii cere despagubiri de 100 de milioane de dolari, potrivit bbc.com.Potrivit documentelor…

- Ed Sheeran este dat in judecata pentru 100 de milioane de lire din cauza unei suspiciuni ca ar fi copiat bucați intregi din piesa lui Marvin Gaye – Let’s Get It On.Se pare ca artistul ar fi selectat cateva secțiuni din piesa lui Gaye din 1973 pentru a le pune la piesa lui.

- Ed Sheeran este dat in judecata pentru 100 de milioane de lire din cauza unei suspiciuni ca ar fi copiat bucați intregi din piesa lui Marvin Gaye – Let’s Get It On. Se pare ca artistul ar fi selectat cateva secțiuni din piesa lui Gaye din 1973 pentru a le pune la piesa lui. Exista... Read More Post-ul…

- Cantaretul si compozitorul britanic Ed Sheeran a fost dat in judecata pentru ca ar fi copiat mai multe parti din piesa „Let’s Get It On” a lui Marvin Gaye pentru hitul lui „Thinking Out Loud”. Artistul ar putea fi obligat de instanța sa plateasca despagubiri de cel putin 100 de milioane de dolari.

- Recordul de pret pentru o lucrare a pictorului David Hockney a fost doborat de doua ori intr-o singura seara, dupa ce doua dintre tablourile artistului britanic au fost vandute cu peste 40,1 milioane de dolari la o licitatie organizata miercuri de casa Sotheby's la New York, informeaza Press Association.…

- Tabloul "La fillette a la corbeille fleurie", realizat de Pablo Picasso in 1905, a fost adjudecat cu 115 milioane de dolari marti, in prima zi a licitatiilor de primavara organizate de casa Christie\'s la New York, unde a fost pusa in vanzare uriasa colectie de arta Rockefeller, informeaza AFP, citat…