- Ed Sheeran a fost dat in judecata pentru suma de 100 de milioane de dolari sub acuzatia ca in hit-ul sau ''Thinking Out Loud'' ar fi plagiat fragmente din melodia ''Let's Get It On'' interpretata de Marvin Gaye, informeaza vineri Press Association. Conform…

- Cantecul „Despacito” al lui Luis Fonsi a caștigat, anul trecut, trofeele tuturor categoriilor la care a fost nominalizat in cadrul celei de-a 18-a ediții a Latin Grammy Awards. Acum, Shakira a reușit sa detroneze cea mai vanduta piesa in limba spaniola din SUA. “Clandestino” este cea mai recenta colaborare…

- Robbie McIntosh, un chitarist britanic care a cantat alaturi de nume mari ale industriei muzicale, precum Paul McCartney, Tom Jones si Cher, a semnat primul lui contract individual cu o casa de discuri si isi va lansa albumul de debut la varsta de 60 de ani, informeaza Press Association. Albumul de…

- Single-ul "Perfect", interpretat de Ed Sheeran, a fost desemnat "cantecul preferat al natiunii britanice" din toate timpurile in urma unui sondaj alcatuit de un post de radio. Liderul din 2017, piesa "Careless Whisper", interpretata de George Michael, a coborat in acest an pe pozitia a doua, informeaza…

- Procesul a fost intentat la un tribunal din Chicago, vineri. Un medic si un farmacist de la Trinity Medical Center din Rock Island, Illinois, sunt acuzati ca nu au diagnosticat si tratat corect problemele medicale ale starului, care a fost internat cu o saptamana inainte de a muri. Cei sase…

- Rapperul californian Kendrick Lamar a primit luni premiul Pulitzer pentru muzica cu albumul ''DAMN.'', au anuntat organizatorii, devenind primul cantaret de rap care castiga prestigioasa distinctie, potrivit Reuters. Lamar, in varsta de 30 de ani, a castigat in luna ianuarie cinci premii…