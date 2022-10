Ecuador: Focuri de arme asupra sediului unui canal de televiziune Doi atacatori pe motociclete au deschis focul vineri asupra sediului unui canal de televiziune si au lasat pliante cu amenintari impotriva unui jurnal din Guayaquil, al doilea oras al Ecuadorului si in prezent epicentrul violentei criminale din tara, noteaza AFP, citand o sursa oficiala. "Atentatul" a vizat canalul de televiziune RTS, a declarat Parchetul pe Twitter. "Indivizi neidentificati au deschis focul in directia usilor de la intrare, lasand in plus pliante intimidante impotriva ziarului Extra", a adaugat ministerul public, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

