Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ungar Viktor Orban a facut, miercuri, o postare controversata, pe Facebook, dupa ce proiectele UDMR privind autonomia au fost respinse in Parlamentul Romaniei. El a pus pe contul sau o imagine cu un glob cu harta Ungariei mari, in care apare inclusiv Transilvania. Reactiile romanilor nu au…

- Solicitarea parlamentarului PMP vine in contextul scandalului intern si diplomatic provocat de trecerea tacita de Camera Deputatilor a unui proiect de lege prin care se acorda autonomie sporita asa-zisului "tinut secuiesc", dar si de declaratiile presedintelui Klaus Iohannis pe subiect, el acuzand…

- Viktor Orban a prezentat intr-o postare pe Facebook un plan de relaxare, insa a subliniat ca purtarea maștilor va fi obligatorie in magazine și mijloacele de transport public, iar restricțiile de deplasare raman in vigoare in Budapesta și in imprejurimi, urmand a fi relaxate in restul țarii.…

- Președintele Consiliului Județean Mureș, Peter Ferenc, a anunțat marți, 21 aprilie, prin intermediul unei transmisiuni live facuta pe pagina sa de Facebook, ca la nivelul județului Mureș donația de echipamente medicale primita din partea Guvernului din Ungaria a fost distribuita catre mai multe instituții…

- Vicepremierul Raluca Turcan a detaliat rectificarea bugetara adoptata de Guvern. S-au dat bani in plus pentru Ministerul Sanatații, Ministerul Muncii și Ministerul de Interne, iar Turcan a argumentat fiecare suma alocata.”Prin rectificarea bugetara adoptata ieri, ne-am asigurat catoate masurile eficiente…

- Premierul ungar Viktor Orban a anuntat joi prelungirea pe durata nedeterminata a restrictiilor de circulatie care urmau sa fie ridicate in 11 aprilie, informeaza MTI, scrie Agerpres.Masurile pentru limitarea raspandirii coronavirusului au fost introduse in Ungaria in urma cu doua saptamani.…

- Zoltan Kovacs, secretarul de stat ungar responsabil pentru comunicare si relatii internationale, a denuntat joi ceea ce el a numit o "vanatoare de vrajitoare si o campanie de denigrare" din partea Uniunii Europene impotriva noii legi adoptate de Budapesta ce acorda puteri sporite guvernului pentru a…

- Guvernul ungar a decis sa scuteasca de la plata impozitului pe venit castigurile realizate de crescatorii de albine de pe urma vanzarilor de produse apicole, a declarat joi ministrul ungar al Agriculturii, Istvan Nagy, transmite MTI. Potrivit lui Istvan Nagy, sustinerea apicultorilor este…