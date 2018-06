Stiri pe aceeasi tema

- Dobanda de 5% pe an la titlurile de stat „Centenar” este cea mai mare din piata bonusurilor de economisire, dar imposibilitatea de a debloca banii din acest plasament timp de 5 ani tempereaza concurenta facuta bancilor de catre Ministerul Finantelor, reiese din ofertele consultate de MEDIAFAX.

- Titlurile de stat din Programul Tezaur – ediția Centenar sunt in forma dematerializata, nu se vor putea rascumpara inainte de scadența, sunt nominale, netransmisibile și nu vor fi tranzacționate la Bursa.

- Ministerul Finanțelor Publice (MFP) recunoaște, printr-un comunicat de presa, ca titlurile de stat din cadrul Programului Tezaur – ediția Centenar sunt in forma dematerializata, nu pot fi rascumparate inainte de scadența, sunt netransferabile și nu se tranzacționeaza. De asemenea, anunța ca prețul acestora…

- „Vreau sa anunt elaborarea titlurilor de stat Centenar pentru populatie cu o dobanda de peste 25% pentru cinci ani, adica peste 4,5% pe an. Achizitionarea titlurilor de stat Centenar se poate face prin Trezorerie sau prin Posta Romana”, a declarat Viorica Dancila, la inceputul sedintei de Guvern. …

- Vineri, Institutul National de Statistica (INS) a comunicat datele cu privire la evolutia vanzarilor din comertul cu amanuntul (variabila proxy pentru consumul privat – principala componenta a PIB) in martie si primul trimestru din 2018. Statisticile indica continuarea tendintei de decelerare a dinamicii…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi, la Parlament, ca isi mentine estimarea privind incadrarea deficitului bugetar in limita a 3%, afirmand ca oficialii Comisiei Europeane nu au prezentat previziuni reale. ”Eu nu vreau sa intru in conflict cu Comisia Europeana (...), dar vreau…

- Vanzarile din comertul cu amanuntul s-au ajustat cu 2,3% in februarie, dinamica anuala decelerand la 5%, conform INS, iar evolutia confirma schimbarea de tendinta in sfera consumului privat, principala componenta a PIB, apreciaza Andrei Radulescu, director Analiza Macroeconomica la Banca Transilvania.…

- Volumul livrarilor de anul trecut, de circa 53.000 de unitati locative la nivel national, s-a situat sub nivelul consemnat in anul precedent, dar si sub cel din perioada 2008-2009, ce depasea 60.000 de unitati, potrivit Imobiliare.ro. Un exemplu in acest sens este zona Bucuresti-Ilfov, unde…