Serviciile BT au căzut. Clienții au semnalat problema Probleme la cea mai mare banca Timp de mai multe ore in aceasta dimineața serviciile Bancii Transilvania nu și-au mai indeplinit misiunea pentru ca au existat probleme legate de comunicarea cu serverele bancii. Dupa cum spun oficial reprezentanții bancii, cardurile sunt acum funcționale, de circa 30 de minute, iar aplicațiile mobile și de internet sunt in curs de restabilire. In aceasta dimineața, Banca Transilvania, cea mai mare instituție bancara din Romania, a intampinat probleme tehnice semnificative, care au afectat funcționarea serviciilor sale. Serviciile bancare ale instituției nu au mai… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

