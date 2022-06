Economist Intelligence Unit: Viena, orașul cel mai agreabil din lume Viena revine pe prima poziție in clasamentul orașelor considerate cele mai agreabile din lume, ca in anii 2018 și 2019, potrivit unui top publicat joi, din care Kievul a fost exclus din cauza invaziei ruse. Capitala Austriei se plaseaza pentru a treia oara in varful acestui clasament realizat de ”Economist Intelligence Unit”, afiliat cotidianului englez ”The Economist”. Experții, care au elaborat acest clasament, au recompensat cu punctajul maxim (100 din 100) orașul Viena pentru oferta educativa, medicala, de asemenea pentru calitatea infrastructurii. In top 10, Europa deține recordul cu: Copenhaga,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

