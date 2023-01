Stiri pe aceeasi tema

- E oficial! Bogdan Mocanu va intra in cușca cu nimeni altul decat Vincenzo Darian, cel supranumit și Romanian Final Boss. Ei bine, artistul se pregatește cat se poate de intens pentru marea confruntare, iar Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din țara, a aflat toate detaliile despre lupta…

- Washingtonul, Berlinul și Parisul vor trimite Kievului vehicule blindate de lupta, o decizie ce ofera un atu semnificativ pe campul de lupta forțelor ucrainene și spulbera o linie roșie psihologica ce a impiedicat transferul unor astfel de echipamente. Masura ar putea deschide calea pentru livrarea…

- Scoala gimnaziala din Tibeni, judetul Suceava, a fost modernizata dupa un proiect care se pare ca este unic, la unele ferestre fiind montate usi, scrie publicatia NewsBucovina.ro Toate geamurile montate la scoala modernizata sunt de tip termopan, iar la unele ferestre, inclusiv la etaj, au fost montate…

- Soldatii si functionarii rusi desfasurati in Ucraina nu vor mai avea obligatia sa-si declare veniturile, a anuntat vineri Kremlinul, in virtutea unei exceptii de la legile anticoruptie intr-un moment in care Moscova si-a inmultit masurile de stimulare a participarii la razboi, relateaza AFP. "Aceasta…

- Camera Reprezentantilor din SUA a aprobat vineri un pachet de ajutor de 45 de miliarde de dolari pentru Ucraina, in timp ce presedintele Volodimir Zelenski si-a avertizat cetatenii ca Rusia ar putea lansa atacuri de Craciun si i-a indemnat sa tina cont de alarmele de raid aerian, relateaza Reuters.…

- „Sprijinim creșterea eficienței energetice la blocuri. Este o masura complementara la deciziile pe care le-am luat deja. O masura in context pentru economisirea energiei. In felul acesta, prin ordonanța de astazi, asiguram peste 90% din fonduri nerambursaile, restul vor fi acoperite de administrațiile…

- Iarna este un anotimp care poate avea un efect grav daunator asupra casei tale și a obiectelor din ea. Dincolo de asta, costul pentru incalzirea locuinței este mai mare decat in restul anului. Totuși, poți face ceva pentru a scadea facturile. Iata despre ce e vorba.

- Programul ”Masa calda” in școli. Elevi din 450 de școli vor primi pachet alimentar. Numarul unitaților, suplimentat de Guvern Numarul școlilor care vor fi incluse in programul ”Masa calda” crește de la 350 la 450, potrivit unei ordonanțe de urgența aprobate vineri de Guvern. Este vorba despre Programul-pilot…