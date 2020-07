Stiri pe aceeasi tema

- Economia britanica s-a contractat in aprilie cu 20,4%, comparativ cu luna precedenta, cel mai semnificativ declin lunar de cand se publica aceste date, respectiv 1997, a anuntat vineri Oficiul National de Statistica (ONS), situatia fiind creata in urma introducerii la finalul lunii martie a masurilor…

- Cu 152 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, Romania se menține pe panta descendenta a imbolnavirilor. Din totalul de 19.669 de pacienți diagnosticați pana acum cu Covid 19, 13.800 s-au vindecat. Iar 1288 au murit.

- Exporturile de ceasuri elvetiene au inregistrat in luna aprilie cel mai mare declin din ultimele doua decenii, in conditiile in care pandemia de coronavirus a dus la inchiderea fabricilor si a magazinelor precum si la interzicerea calatoriilor, transmite Bloomberg.Datele statistice publicate…

- Coronavirusul a rapus Europa. Economia UE a inregistrat in 3 luni cel mai sever declin trimestrial, din 1995. FMI anticipeaza o recesiune profunda pe continent Economia zonei euro si cea a UE au inregistrat in primul trimestru al acestui an un declin de 3,8% si, respectiv, 3,5%, arata datele preliminare…

- Coronavirusul a rapus Europa. Economia UE a inregistrat in primele 3 luni cel sever declin trimestrial, din 1995. FMI anticipeaza o recesiune profunda pe continent Economia zonei euro si cea a UE au inregistrat in primul trimestru al acestui an un declin de 3,8% si, respectiv, 3,5%, arata datele preliminare…

- Daca in luna octombrie a anului trecut, FMI estima ca Romania va inregistra in 2020 un avans de 3,5%, conform noilor previziuni institutia financiara internationala se asteapta ca economia romaneasca sa inregistreze o contractie de 5% in 2020, urmand sa isi revina in 2021, cand va inregistra un avans…

- FMI se asteapta ca economia romaneasca sa inregistreze o contractie de 5% in 2020, urmand sa isi revina in 2021, cand va inregistra un avans de 3,9%.Noile estimari ale FMI sunt mult mai pesimiste decat cele ale Bancii Mondiale, care saptamana trecuta prognoza ca Romania va inregistra o…

- Tarile puternic dezvoltate s-au confruntat in martie cu cel mai semnificativ declin lunar al activitatii economice inregistrat vreodata, din cauza crizei provocate de pandemia de coronavirus (COVID-19), si nu se intrevede un final al acestei perioade pana cand nu se va clarifica cat vor dura restrictiile,…