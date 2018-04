Stiri pe aceeasi tema

- Analistii economici previzioneaza ca, in acest an, salariul real mediu net va avea o crestere cuprinsa intre 3,7% si 8,5% fata de anul precedent. Raportat la cuantumul in euro, cresterea din 2018 fata de 2017 ar fi cuprinsa intre 12 si 35 de euro, valoare infima fata de majorarile de 10%-30%, anuntate…

- El adauga ca o parte din noile proiecte vor fi directionate catre alte zone din tara in afara de Capitala. „Ma astept ca la jumatatea lui 2019 sa se livreze un volum mare de cladiri de birouri pe care piata va trebui sa il absoarba. Acest lucru va determina directionarea noilor proiecte importante…

- Numarul companiilor de impact in economia romaneasca a crescut pana la finalul anului 2016 cu 19% fața de 2015, de la 20.000 la 23.000. Creșterile mari sunt insa in rindul companiilor restructurabile (32%) și insolvabile (46%) și mai puțin la cele finanțabile (5%). Astfel, asistam la o inrautațire…

- Romania a inregistrat in anul 2017 o crestere economica record, care s-a bazat, insa, cu precadere pe consum. Contributia investitiilor a devenit pozitiva, insa factorul investitional este inca redus, ceea ce ar putea afecta cresterea sustenabila pe termen mediu si lung. Contextul macroeconomic…

- ♦ Analistii: Este o crestere peste potential, iar diferenta va fi mancata de inflatie. Institutul National de Statistica (INS) a publicat ieri datele-semnal ale evolutiei PIB pe 2017, confirmand ca economia a crescut cu 7%, an/an. Fata de trimestrul anterior, economia a crescut in T4…

- Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a realizat un studiu care ii privește direct pe cei nascuți in Romania comunista, dar și pe cei care au venit pe lume in anii in care regimul comunist se prabușea in Europa. Ineditul studiu al BERD arata ca aceia care s-au nascut in anii care…

- De la evenimentele din 1989 incoace multe intrebari și-au gasit raspunsul, alte dileme au aparut, dar o intrebare a ramas mereu constanta in mintea și inima salariatului roman: de ce, dupa atația amar de ani, persoanele active din Romania continua (in marea lor majoritate) sa aiba salarii de mizerie…

- O rata de absorbtie a fondurilor europene de 95% in actualul cadru financiar multianual ar duce la o rata de crestere a PIB potential in 2022 mai ridicata cu aproximativ 1,7 puncte procentuale, respectiv in jurul valorii de 5% anual, a declarat guvernatorul BNR Mugur Isarescu la conferinta…