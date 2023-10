Economia Regatului Unit a depăşit-o pe cea a Franţei şi Germaniei Performanta economica a Regatului Unit de la inceputul pandemiei de Covid-19 a depasit-o pe cea a Frantei si Germaniei, potrivit noilor date revizuite, publicate vineri, transmite CNBC. Oficiul pentru Statistica Nationala a dezvaluit ca pana la sfarsitul celui de-al doilea trimestru, economia britanica era cu 1,8% mai mare decat in trimestrul patru al anului 2019, ultimul trimestru complet inainte de debutul pandemiei. O estimare anterioara a ONS, din august, sugerase ca PIB-ul Regatului Unit era inca cu 0,2% sub nivelurile anterioare pandemiei, ceea ce implica cea mai lenta redresare dintre economiile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

