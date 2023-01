Stiri pe aceeasi tema

- Cresterea economiei mondiale ar urma sa incetineasca anul acesta la 1,9%, de la un nivel estimat de 3% in 2022, din cauza efectelor pandemiei, a invadarii Ucrainei de catre Rusia, a inflatiei ridicate si a crizei climatice, se arata intr-un raport al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), care estimeaza,…

- Contracția economica a Marii Britanii din 2023 va fi aproape la fel de profunda ca cea din Rusia, se așteapta economiștii, in condițiile in care o scadere brusca a nivelului de trai al gospodariilor apasa asupra activitații, relateaza CNBC. Conform analizelor efectuate de Goldman Sachs, una din cele…

- Institutul american pentru Studiul Razboiului (ISW) analizeaza declarațiile ministrului rus al Apararii, Serghei Șoigu, și ale lui Vladimir Putin la Colegiul Ministerului Apararii care a avut loc miercuri, cu privire la creșterea efectivelor armatei ruse și crearea de noi divizii. Analiștii ISW considera…

- Comisia Europeana și-a continuat raspunsul la criza energetica actuala, propunand un mecanism de corecție a pieței pentru a proteja intreprinderile și gospodariile din UE de episoadele de creștere excesiva a prețurilor gazelor in UE. Acesta vine in completarea masurilor de reducere a cererii de gaze…

- Adunarea Generala a Organizației Națiunilor Unite (ONU) a adoptat o rezoluție prin care pledeaza pentru tragerea la raspundere financiara a Rusiei pentru razboiul din Ucraina. Printre țarile care au susținut inițiativa se numara și Republica Moldova. Documentul prevede crearea unui registru pentru inregistrarea…

- Dupa un an 2022 cu o creștere importanta, economia Romaniei urmeaza sa incetineasca, estimandu-se ca PIB-ul real va crește cu aproximativ 2 % in urmatorii ani, din cauza inflației in urcare, a inaspririi condițiilor financiare și a urmarilor razboiului de agresiune al Rusiei impotriva Ucrainei. Se preconizeaza…

- Budapesta este gata sa sprijine Kievul pe baza bilatarala, dar se opune „categoric” unui nou imprumut al Uniunii Europene in acest scop, relateaza agenția maghiara MTI, preluata de Agerpres . „Am mai facut acest lucru o data, am sustinut imprumutul comun al UE din timpul pandemiei si a fost mai mult…