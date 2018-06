Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au instituit taxe vamale impotriva aliatilor lor din UE, ai Canadei si Mexicului, care au inceput sa riposteze, precipitand economia mondiala in pragul unui razboi comercial. Noile reguli, respectiv tarife...

- E ruptura totala intre Statele Unite si Europa. Administratia Trump a anunțat suprataxarea importurilor de aluminiu și oțel din Uniunea Europeana cu 25%. Europa fusese exceptata, dar doar pana la 1 iunie. In toata aceasta perioada, au fost negocieri, insa discuțiile nu au condus la niciun rezultat pozitiv.

- Comisia Europeana va declansa vineri un proces prin care poate bloca potentialele sanctiuni extrateritoriale, aplicate de Statele Unite impotriva Teheranului, pentru a ajuta companiile europene sa isi continue activitatea in Iran, a declarat Jean-Claude Juncker, relateaza site-ul EUObserver.com.…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a ordonat, joi, impunerea de taxe vamale suplimentare in valoare de 50 de miliarde de dolari la importurile de produse din China si limitarea investitiilor chineze in Statele Unite.

- Patru tari din afara Uniunii Europene sunt responsabile pentru jumatate din deficitul comercial al Romaniei inregistrat in 2017 – 13 miliarde de euro. Deficitul comercial al Romaniai in relatia cu China, Rusia, Turcia si Kazhastanul a fost in 2017 de 6,5 miliarde de euro, insemnand jumatate…

- Romania este campioana Uniunii Europene la economia gri. Aproape o treime din ce produce tara noastra nu apare in acte sau este declarata cu valori mai mici. Statul pierde, astfel, incasari din taxe si impozite, iar firmele corecte sunt amenintate de cele care nu respecta legile. Informatizarea ANAF…

- Economia mondiala ar urma sa inregistreze in acest an cea mai solida crestere de dupa 2011, gratie relansarii comertului si investitiilor, a anuntat marti Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD), care a avertizat insa ca un razboi comercial ar putea

