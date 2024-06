Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un an in care zgomotul alegerilor acopera temele economice serioase care preocupa mediul de afaceri, nu doar in Romania, ci si in multe din statele occidentale, Profit.ro aduce in dezbatere provocarile finantarii prin pietele de capital, organizand PROFIT PIATA DE CAPITAL.forum, ajuns la a IV-a…

- Morgan Stanley Capital International (“MSCI”), unul dintre liderii in furnizarea de indici de referința la nivel global, a anunțat ca acțiunile Digi Communications N.V., unul dintre liderii la nivel european in domeniul telecomunicațiilor, vor fi incluse in indicii de referința dedicați piețelor de…

- ”Sunt semne ca anul acesta este mai bun decat anul trecut, ma refer in special la cele doua sectoare in care noi suntem activi (agrifood si industrie, n.r.). Romania este foarte conectata la ce se intampla in Europa, in special in Europa de Vest. Si atunci deciziile de la noi sunt importante, dar nivelul…

- Premierul Marcel Ciolacu afirma ca statul Qatar este „un broker de securitate respectat in Orientul Mijlociu”, la fel cum Romania este „un factor de stabilitate recunoscut in Europa de Est”. „Statul Qatar este un broker de securitate respectat in Orientul Mijlociu, la fel cum Romania este un factor…

- Fenomenul Oradea a descins la Piatra-Neamț, la sfarșitul saptamanii, in regim personalizat la cel mai inalt nivel de profesionalism, responsabilitate și succes invidiat la scara naționala. La invitația senatorului Eugen Țapu Nazare (PNL), musafir a fost insuși dr. Gheorghe Carp, managerul Spitalului…

- Conform cele mai active domenii in ceea ce priveste cererile de brevete europene depuse de companiile romanesti au fost informatica, metodele IT pentru management, masurarea (care include tehnologia senzorilor), biotehnologia, transportul (care include si vehiculele) si alte bunuri de consum. In total,…

- Ionut Dumitru a declarat joi, la evenimentul News.ro – Perspectivele macroeconomice si fiscale ale Romaniei pe 2024. Editia a II-a, ca nu se poate vorbi de recesiuni in Romania in contextul in care au crescut vanzarile cu amanuntul. “S-a vorbit aici la un moment dat despre recesiune. Trebuie sa avem…