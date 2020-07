Stiri pe aceeasi tema

- Economia globala este pe cale sa inregistreze in 2020 o scadere semnificativ mai mare comparativ cu estimarea facuta de Fondul Monetar International in luna aprilie, a afirmat marti economistul sef la institutiei financiare, Gita Gopinath, transmite CNBC.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana…

- Economia globala va inregistra cel mai semnificativ declin pe timp de pace dintr-un secol, inainte de a se redresa anul viitor, de pe urma recesiunii provocate de pandemia de coronavirus (COVID-19), se arata intr-un raport publicat miercuri de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD),…

- Economia globala va inregistra cel mai semnificativ declin pe timp de pace dintr-un secol, inainte de a se redresa anul viitor, de pe urma recesiunii provocate de pandemia de coronavirus, se arata intr-un raport publicat de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD). “Economia se va…

- Previziunile Bancii Mondiale: economia Romaniei va scadea cu 5,7% anul acesta. Banca Mondiala prevede o scadere economica de 5,7% pe anul 2020, pentru Romania. Potrivit raportului “Perspective economice globale”, emis pentru luna iunie, firmele de producție din Romania au inregistrat un declin semnificativ…

- Datele de la Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare arata ca economia Romaniei ar urma sa inregistreze anul acesta o scadere de 4%, fata de un avans de 3,2% previzionat in noiembrie 2019, scrie Agerpres. Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si-a inrautatit estimarile…

- Aproape jumatate de milion de persoane ar putea ramane fara locuri de munca in a doua parte a anului in Romania, conform unor studii, a aratat ministrul Muncii, Violeta Alexandru, intr-o sesiune de intrebari și raspunsuri transmisa live, pe Facebook, potrivit digi24.ro. „Cifrele sunt in evoluție, din…

- Produsul Intern Brut va scadea cu 6% in 2020, urmand sa creasca cu 4,2% in anul 2021, potrivit previziunilor economice publicate miercuri de Comisia Europeana. Raportul arata insa ca o pandemie mai severa si mai indelungata decat se preconizeaza in prezent ar putea duce la o scadere a PIB in statele…

- Pandemia de COVID-19 exacerbeaza riscurile la care sunt supusi copiii vulnerabili si familiile lor in Romania, potrivit unui raport al UNICEF. In ceea ce privește accesul copiilor la educație de la distanța, cresc decalajele.