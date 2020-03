Stiri pe aceeasi tema

- "In ultimele zile, am vazut cu toții ca gripa generata de noul coronavirus ia amploare. Guvernul Romaniei a luat masurile necesare pentru a preveni atat cat se poate efectele unei epidemii. Executivul este mobilizat, situația este monitorizata ora de ora. S-au luat masuri dure, dar necesare in aceste…

- Cererea mondiala de petrol va inregistra in acest an prima sa contractie de dupa 2009, in conditiile in care activitatea economica mondiala va stagna din cauza coronavirusului, a anuntat luni Agentia Internationala a Energiei (IEA), transmite Reuters. Aceasta revizuire semnificativa a estimarilor…

- Epidemia de coronavirus (Covid-19) va arunca economia mondiala in cea mai severa scadere a activitatii economice de la criza financiara globala, a avertizat, luni, Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD), transmite agerpres.ro.

- Germania este pregatita sa adopte un pachet de stimulente fiscale daca noul coronavirus va declansa o criza economica globala, a declarat, duminica, ministrul german al Finantelor, Olaf Scholz, citat de Reuters...

- Germania este pregatita sa adopte un pachet de stimulente fiscale daca noul coronavirus va declansa o criza economica globala, a declarat, duminica, ministrul german al Finantelor, Olaf Scholz, citat de Reuters, conform Mediafax."In cazul in care vom ajunge la o criza majora in economia globala…

- Economia Statelor Unite va crește intr-un ritm solid de 2,2% in acest an, insa deficitul bugetar federal va atinge un nivel de 1.020 de miliarde de dolari, a anunțat Oficiul pentru buget din congresul american, transmite Reuters, conform Mediafax.Economia va ramane pe fundamente solide in…

- 2020 marcheaza începutul celui de-al treilea deceniu al secolului XXI. Va fi un an plin cu provocari, iar oamenii care au pe mâna cele mai mari sume de bani știu acest lucru. Hai sa vezi cu ce probleme se vor confrunta în noul an. 2020 va fi marcat, fara doar și poate,…

- Presedintele PRO Romania, Victor Ponta, a declarat marti, la Galati, ca masurile preconizate a fi luate de guvernul Orban amintesc de ceea ce s-a intamplat in Romania in urma cu zece ani, acestea fiind copiate dupa cele ale guvernarii Boc. "Din pacate, ceea ce am spus in 2019 ma face mai departe…