Economia germană s-a contractat în mod neaşteptat în trimestrul patru, semn că ar putea intra în recesiune Produsul intern brut a scazut cu 0,2% fata de trimestrul anterior, in termeni ajustati, a declarat biroul federal de statistica. Un sondaj Reuters in randul analistilor estimase ca economia va stagna. In trimestrul precedent, economia germana a crescut cu 0,5%, potrivit datelor revizuite in sens pozitiv, fata de ultimele trei luni. O recesiune – definita in mod obisnuit ca doua trimestre consecutive de contractie – a devenit mai probabila, deoarece multi experti prevad ca economia se va contracta si in primul trimestru al anului 2023. ”Lunile de iarna se dovedesc a fi dificile – desi nu chiar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

