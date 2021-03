Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus a lovit in special comunitatile marginalizate si a exacerbat inegalitatile din societate, conform unei comisii de experti a Consiliului Europei, relateaza DPA. Acest lucru se intampla in aproape toate domeniile, cum ar fi accesul la educatie, piata muncii, sanatate si locuinte,…

- In Italia, anchetele privind decesele care au survenit la scurt timp dupa vaccinarea impotriva COVID-19 sunt in plina desfasurare. Procuratura din orasul Lagonegro din sudul Italiei studiaza cazul unui ofiter de politie in varsta de 62 de ani care a decedat la cateva ore dupa ce i s-a administrat…

- „Lecția crizei trecute a fost ca trebuie sa îți pastrezi capacitatea de producție. Cu toții am suportat costul reducerii profitului, ca sa pastram angajații. Când am vazut ca putem gasi finanțare internaționala ne-am dat seama ca exista încredere în masuri și în economie,…

- Rezidenții comunitari aflați într-o situație precara sau mai în vârsta se confrunta cu mai multe dificultați decât ceilalți pentru a-și reglementa șederea înainte de luna iulie, scrie El Pais, potrivit Rador. Aproape un milion de imigranți au decis sa paraseasca Marea Britanie…

- O femeie de 31 de ani a murit dupa ce s-a aruncat de pe un pod, cu copilașul sau de un an și jumatate in brațe. Incidentul s-a petrecut sambata seara in nordul Italiei. Copilul a supraviețuit, dar este in stare critica. Vezi și: Theodor Stolojan cere creșterea taxelor și impozitelor Femeia…

- Liga a anunțat ca își acorda sprijinul «fara veto sau condiții» executivului condus de Mario Draghi. Acesta abandoneaza linia anti-Europa și anti-migranți și cedeaza statutul de opozant singurului partid de extrema dreapta, Fratelli d'Italia - scrie Les Echos, citat de Rador.„Mario…

- Romania risca sa rateze o ocazie istorica de a-și dezvolta economia cu ajutorul banilor europeni daca mediul privat nu iși va adapta business-urile la standardele UE. Dincolo de planurile guvernamentale, realitatea economica arata ca avem prea puține firme pregatite financiar și logistic pentru a absorbi…

- Compania Twitter a anunțat vineri ca a suspendat permanent contul președintelui american Donald Trump din cauza riscurilor unor noi instigari la violența in urma asaltarii, miercuri, a cladirii Capitoliului de catre sute de susținatori ai sai, transmite Reuters, citat de Rador .„Dupa o atenta analiza…