Economia Chinei dă semne de stabilizare, dar declinul sectorului imobiliar provoacă îngrijorare Factorii politici chinezi se confrunta cu o sarcina descurajanta in incercarea de a relansa cresterea dupa o scurta revenire post-COVID, ca urmare a slabiciunii persistente a industriei imobiliare esentiale, a unei monede slabite si a cererii globale slabe pentru produsele sale manufacturate. Productia industriala a crescut cu 4,5% in august fata de un an inainte, au aratat datele publicate vineri de Biroul National de Statistica (NBS), accelerand de la ritmul de 3,7% din iulie si depasind asteptarile pentru o crestere de 3,9%, dintr-un sondaj Reuters al analistilor. Cresterea a marcat cel mai… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

