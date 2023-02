Stiri pe aceeasi tema

- Cifrele inseamna ca tara a evitat intrarea in recesiune – definita in mod obisnuit ca doua trimestre de crestere negativa – dupa o contractie de 0,2% in trimestrul al treilea. In ansamblu, PIB-ul a crescut cu aproximativ 4% pe parcursul anului 2022, dupa o expansiune de 7,6% in 2021, pe masura ce economia…

- Agenția britanica de securitate sanitara va inceta sa mai publice datele de modelare privind coronavirusul la inceputul lunii ianuarie, potrivit The Guardian . Șeful departamentului de cercetare a datelor, Dr. Nick Watkins, a declarat ca publicarea acestor date specifice „nu mai este necesara”, deoarece…

- Primele bancnote care poarta efigia lui Charles III, devenit rege dupa moartea mamei sale, regina Elizabeth II, la 8 septembrie, care vor intra in circulatie la jumatatea anului 2024 in Regatul Unit, au fost dezvaluite marti de Banca Angliei. “Portretul regelui va aparea pe modelele existente ale celor…

- Conform ultimului recensamant realizat de Oficiului Național de Statistica (ONS) din Marea Britanie, romana este cea mai vorbita limba in Anglia și Țara Galilor dupa engleza și poloneza, noteaza agenția Rador, citand ziarulromanesc.net. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Agentia pentru Sanatate si Siguranta din Marea Britanie (UKHSA) a indemnat parintii sa fie vigilenti, dupa ce in acest sezon in Anglia au fost inregistrate cinci decese la copii sub 10 ani in termen de sapte zile de la diagnosticarea cu boala streptococica invaziva de grup A. Un al saselea deces a fost…

- Romanii au impanzit Anglia și Țara Galilor. Cel mai recent recensamant arata ca romana este a treia limba principala ca raspandire in Anglia și Țara Galilor. Aceeași cercetare mai arata ca s-a inregistrat și o creștere a numarului de persoane care și-au ales doar o identitate naționala romaneasca, arata…

- Romana a devenit a treia cea mai vorbita limba din Anglia și Țara Galilor, potrivit Institutului Național de Statistica din Regatul Unit. Este cea mai mare creștere din ultimii 10 ani. In 2011, doar 73.000 de persoane au declarat ca vorbesc limba romana, iar in 2021, numarul lor a ajuns la 472.000,…