Uniunea Europeana, Statele Unite si altele state occidentale au impus sanctiuni in valoare de miliarde de dolari fostului stat sovietic pentru sprijinul sau pentru razboiul Rusiei impotriva Ucrainei. ”Stiti previziunile care ni s-au dat – de la o prabusire totala (a economiei) la o scadere de 20%”, a declarat Golovcenko, citat de Interfax, pentru televiziunea nationala. ”Cred ca cei care au conceput aceasta operatiune s-au bazat pe aceste calcule”, a spus el. Golovcenko a mai spus ca rata inflatiei in 2022 va fi de 12%, a relatat Interfax. Inflatia anuala la 1 decembrie a fost de 13,3%, in scadere…