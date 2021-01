Stiri pe aceeasi tema

- Operatiunea de ecologizare a raului Cerna, demarata luni, se desfasoara cu dificultate din cauza ruperii barajului flotor din amonte de podul de la Coramnic, informeaza Administratia Nationala "Apele Romane" (ANAR), potrivit Agerpres. "In cursul noptii, barajul flotor din amonte de podul de…

- La fiecare viitura mai mare pe raul Cerna, care aduna apele din zona Banatului de munte, tone de deșeuri, mai ales PET-uri, se aduna la varsarea raului in Dunare. Situația s-a repetat și acum, la ultimele ploi mai serioase. Administrația Naționala ”Apele Romane” (ANAR), prin Administrația Bazinala de…

- Echipe de la Apele Romane vor incepe, luni, curatarea raului Cerna de deseurile adunate in urma viiturilor din ultimele zile. Actiunea va avea loc in zona podului Coramnic din municipiul Orsova, potrivit news.ro. "Administratia Nationala ”Apele Romane” (ANAR), prin Administratia Bazinala de…

- CARAS-SEVERIN – Judetul este sub avertizare hidrologica de cod portocaliu pana maine dimineata, la ora 6.00, pe Timis si pe afluentii aferenti acestuia, in avalul sectorului Caransebes, in amonte de Lugoj; pe bazinul superior al Poganisului, pe Barzava, Moravita, Caras, Nera si Cerna! Exista riscul…

- Administratia Nationala ”Apele Romane” anunta, joi, ca in urma implementarii Proiectului ”Danube Floodplain” locuitorii care se afla de-a lungul fluviului Dunarea vor fi mai protejati de riscul inundatiilor. Proiectul are o valoare de 3,67 milioane de euro si se deruleaza in zece tari dunarene, potrivit…

- Astazi, 18 noiembrie, in curtea Spitalului Județean de Urgența Piatra-Neamț au ajuns 4 containere de la Administrația Naționala a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale. Containerele sunt incalzite și le inlocuiesc pe cele ale ISU Neamț. 1 de 3 Primul container a și fost montat la triajul UPU, in condițiile…

- Sistemul de Gospodarire a Apelor Dolj a ridicat de pe malurile raului Amaradia 20 mc de deșeuri. Administrația Bazinala de Apa Jiu, prin Sistemul de Gospodarire a Apelor Dolj a desfașurat in aceasta dimineața o ampla acțiune de igienizare pe zona de protecție a raului Amaradia, in zona localitații…

- Administrația Naționala "Apele Romane" continua lucrarile la acumularea Runcu din județul Maramureș, prin Administrația Bazinala de Apa Someș-Tisa. In cadrul rectificarii bugetare din acest an, valoarea creditelor rambursabile pentru obiectivul de investiții Runcu a fost majorata la 15 milioane de lei.…