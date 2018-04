Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care vor sa recupereze sumele platite in contul taxei auto nu vor mai fi obligate sa anexeze la cerea de restituire documentele care sa dovedeasca efectuarea platilor si nici copiile cartii de identitate a vehiculului si a certificatului de inmatriculare, potrivit unui proiect de Ordonanta…

- Majoritatea pacientilor care au avut nevoie de ingrijiri paliative in nou infiintata sectie de profil a Spitalului de Urgenta „Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava au fost oameni tineri, cu o medie de varsta de 45 de ani. Cel mai tanar pacient a fost in varsta de 28 de ani, victima unui ...

- Doar doua persoane și-au depus dosarele in vederea participarii la concursul pentru ocuparea celor trei funcții de director in cadrul Spitalului de Urgența „Elena Beldiman” Barlad. Și, pentru ca ambele dosare au fost gasite in regula de comisii, candidații vor putea susține efectiv concursul pentru…

- Pana cand bucataria din incinta Spitalului „Elena Beldiman” Barlad va fi amenajata cum scrie la carte, mancarea bolnavilor internați va fi preparata la Cantina de Ajutor Social. Consilierii locali barladeni, reuniți pe 28 februarie in ședința ordinara, au votat un proiect de hotarare privind „aprobarea…

- Primarul Dumitru Boroș, considera ca soluția este transformarea in spital modular. „Daca nici de cand am venit eu nu s-au dat bani la spital, inseamna ca nu s-au mai dat niciodata! Numai in 2017, s-au alocat aproape cinci milioane de lei pentru Spitalul «Elena Beldiman» Barlad, care a fost ingenuncheat.…

- La trei luni de la instalarea in funcție a noului manager al Spitalului de Urgența „Elena Beldiman” Barlad, au fost vacantate și fotoliile celor trei directori: medical, financiar-contabil și de ingrijiri. Concursul va avea loc la jumatatea lui martie. De luni bune, cei trei directori ai Spitalului…

- Inceputul anului a venit cu o veste buna pentru conducerea Spitalului „Elena Beldiman” din Barlad. Omul de afaceri barladean Constantin Duluțe a donat spitalului 30.000 de euro, o adevarata mana cereasca pentru unitatea sanitara barladeana, care se confrunta cu o situație financiara jalnica. „Am donat…

- Nu mai puțin de 187 de dosare au fost validate pentru cele 29 de posturi scoase la concurs de conducerea Spitalului de Urgența „Elena Beldiman” Barlad. Cei mai mulți candidați, in speța 83, „se bat” pentru cele 12 joburi de la Blocul alimentar! In ultimele zile ale anului trecut, conducerea Spitalului…