Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria introduce in certificatul verde testul de anticorpi, a anuntat marti ministrul Sanatații, Stoicho Katsarov. Astfel, incepand de joi, cei care au avut COVID și nu au știut sau nu au declarat, vor putea obține documentul care va fi valabil 90 de zile. Bulgaria extinde certificatul verde Covid-19…

- Letonia a declarat stare de urgenta sanitara pentru trei luni din cauza numarului mare de imbolnaviri cu coronavirus. Numarul zilnic al infectarilor a depasit deja pragul de 1.000 in aceasta tara cu 1,9 milioane de locuitori. Grav este ca rata de vaccinare anti-Covid in Letonia ramane una dintre cele…

- Dupa o investiție ambițioasa de 44 milioane de euro, Bacaul a devenit unul din puținele județe romanești care deține „un sistem integrat de management al deșeurilor”. Nu va speriați de aceasta sintagma complicata, cu iz de jargon bruxellez, ea are in vedere un lucru simplu, gestionarea curata, ecologica…

- Bulgaria urmeaza sa trimita in strainatate pacienti bolnavi de COVID-19. Valul patru al pandemiei a copleșit sistemul de sanatate din aceasta țara. Ministrul sanatatii, Stoicio Katsarov, a avertizat ca vor fi „probleme uriase” in cazul in care curba contaminarilor nu scade in urmatoarele 10-15 zile.…

- Eduard Novak, ministrul demis al Sportului, a facut un apel la vaccinare intr-un mesaj pe Facebook. Aflat in Ungaria, el spune ca a fost aproape sa-si piarda tatal din cauza Covid-19. “Sunt in Ungaria de cateva zile, aici oamenii traiesc liber, fara masti. Sun ingrozit de cazurile din Romania, ce multe…

- Sistemul sanitar din Romania este copleșit in aceste zile de pacienții nevaccinați, țara confruntandu-se cu un violent val patru al pandemiei Covid-19, relateaza Euronews . Mulți romani nu au incredere in autoritațile care ii indeamna sa se vaccineze, ceea ce, parțial, se poate explica prin moștenirea…

- Spania isi mentine strategia de a majora salariul minim pentru a remedia decalajul crescand de prosperitate din tara, pe fondul celei mai rapide cresteri a inflatiei din aproape un deceniu, a declarat sambata ministrul Economiei, Nadia Calvino, la Forumul Ambrosetti din Cernobbio, Italia, transmite…

- CFR Cluj este prima echipa romaneasca ce va participa in grupele Conference League, cea mai noua competiție inter-cluburi inființata de UEFA. Campioana Romaniei face parte din Grupa D, alaturi de echipa olandeza AZ Alkmaar, formația ceha Jablonec si de gruparea daneza Randers, potrivit tragerii la sorti…