Stiri pe aceeasi tema

- O eclipsa de soare „inel de foc” a aparut joi pe cer in timp ce luna a blocat parțial soarele. A fost vizibila in multe parți ale emisferei nordice. Oamenii din intreaga lume au surprins spectacolul ceresc – prima dintre cele doua eclipse solare din acest an – cu cateva imagini uimitoare, potrivit CNN…

- Eclipsa partiala de Soare este transmisa live de NASA. Fenomenul astronomic a debutat pe cerul din Canada, a traversat coasta nord-vestica a Groenlandei, Polul Nord și va ajunge pana in Siberia Orientala. In Romania, eclipsa parțiala de soare se vede cel mai bine din jumatatea de nord a țarii, scrie…

- NASA a transmis live eclipsa parțiala de soare. In Romania, eclipsa a fost mai vizibila in partea de Nord a țarii. Fenomenul astronomic a debutat pe cerul din Canada, a traversat coasta nord-vestica a Groenlandei, Polul Nord și va ajunge pana in Siberia Orientala. In Romania, eclipsa parțiala de soare…

- Eclipsa partiala de Soare este transmisa live de NASA. Fenomenul astronomic a debutat pe cerul din Canada, a traversat coasta nord-vestica a Groenlandei, Polul Nord și va ajunge pana in Siberia Orientala. In Romania, eclipsa parțiala de soare se vede cel mai bine din jumatatea de nord a țarii.

- O eclipsa de soare va traversa joi cerul pe o fasie de aproximativ 500 de kilometri, din Canada pana in Siberia, trecand prin Europa. In municipiul Dej, eclipsa va fi vizibila incepand cu ora 13:22. La punctul maxim al asa-numitei eclipse inelare, de pe Pamant se va putea vedea Luna ajungand treptat…

- O eclipsa de soare va traversa joi cerul din emisfera nordica, pe o fisie de aproximativ 500 de kilometri, din Canada pina in Siberia, trecind prin Europa, unde va fi doar partiala, dar totusi periculoasa pentru ochi, informeaza marti AFP. La punctul maxim al asa-numitei eclipse inelare, de pe Pamint…

- O eclipsa de soare va traversa joi cerul din emisfera nordica, pe o fasie de aproximativ 500 de kilometri, din Canada pana in Siberia, trecand prin Europa, unde va fi doar partiala, dar totusi periculoasa pentru ochi, informeaza marti AFP, noteaza Agerpres. La punctul maxim al asa-numitei eclipse…

- Imagini spectaculoase surprinse in nordul Americii. Particulele ajunse in atmosfera Pamantului in urma uneia dintre cele mai puternice explozii solare din ultimii ani au creat jocuri de lumini in nuante de violet si verde, mai intense decat de obicei.