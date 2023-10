Eclipsă parțială de Lună, vizibilă și din România - De la ce oră se poate vedea Eclipsa se produce in noaptea de 28 spre 29 octombrie (sambata spre duminica), cand Luna se va afla in constelatia Aries, fiind insotita de planeta Jupiter, care se va afla la stanga ei. Pe 28 octombrie avem faza de Luna Plina la 23 h 23 m (ora pentru Bucuresti), potrivit astro-urseanu.roEclipsa partiala de Luna vizibila in Romania este vizibila in Bucuresti, dar si in alte locatii din tara.Fenomenul incepe cu intrarea Lunii in penumbra, la 21 h 02 m (ora pentru Bucuresti), la doua ore dupa rasaritul Lunii. Pentru ca penumbra Pamantului nu este foarte opaca, la inceputul fenomenului culoarea Lunii… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

