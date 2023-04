Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, la ora locala a Romaniei, a avut loc un fenomen spectaculos. O eclipsa hibrida de Soare a putut fi observata doar din doua locuri de pe Pamant. Imaginile spectaculoase cu fenomenul au intrat in atenția tuturor, mai ales ca eclipsa a putut fi observata doar din doua locuri de pe…

- Fauna Parcului Natural Apuseni este una diversificata și bine reprezentata de mai multe specii animale. Cea mai mica specie de pasare rapitoare a fost surprinsa in timpul unei acțiuni de monitorizare.

- In nordul Moldovei se afla zone naturale absolut superbe, mai puțin cunoscute publicului larg. Specialiștii in zone protejate au surprins peisaje de vis și imagini incredibile cu zeci de specii de pasari aflate in perioada de iernat.

- Un incendiu spectaculos a avut loc ieri, 24 februarie in zona Mamaia Nord. Un autoturism a luat foc Autoturismul era parcat la subsolul blocului si a ars in totalitate. Facem precizarea ca 10 persoane au evacuate din bloc de pompieri, 3 autoevacuate printre care si un copil de la parter. A fost afectat…

- Mijlocașul Brent Lepistu a debutat azi in Liga 1, la CS Mioveni, in meciul cu UTA. Estonul de 29 de ani a venit de la FCI Levadia și a fost prezentat pe 19 ianuarie: „O sa avem o misiune foarte grea dar sunt convins ca cu o atitudine buna și munca multa vom ajuta aceasta echipa sa stea in Superliga.…

- Clujul a fost fotografiat, azi dimineața, invaluit intr-o ceața densa. Imaginea surprinde orașul de pe Someș "inghițit" de un uriaș nor alb, din care doar turla bisericii Sfantul Mihail se mai poate vedea.