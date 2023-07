Stiri pe aceeasi tema

- Echipele Romaniei au obtinut sapte victorii si au pierdut un singur meci, vineri, in prima zi a Campionatelor Europene de tenis de masa pentru juniori U15 si U19 de la Gliwice (Polonia), anunța Agerpres.La Under-19, echipa masculina a Romaniei a invins Suedia cu 3-0 (puncte aduse de Darius Movileanu,…

- Vanzarile de vehicule electrice au crescut puternic in luna mai și reprezinta acum 13,8% din vanzarile europene, fața de mai puțin de 10% in mai 2022. In 2035, UE va pune capat motoarelor cu combustie interna și se va deschide calea vehiculelor electrice. Obiectivul este de a obține o flota neutra din…

- Campionatul European U21 debuteaza astazi cu meciurile din grupele A și B. Belgia U21 - Olanda U21, Georgia U21 - Portugalia U21 și Ucraina U21 - Croația U21 au inceput la ora 19:00, liveSCORE pe GSP.ro. Romania U21 - Spania U21, debutul „tricolorilor” la EURO 2023, este programat astazi, de la ora…

- Samsung si-a extins programul de reparatii acasa si in Europa, dupa disponibilitatea sa in Coreea de Sud si SUA. Posesorii de telefoane Galaxy S20, S21 si S22 isi pot inlocui acasa ecranul si alte componente. Programul este disponibil in Marea Britanie si alte cateva tari europene, dupa lansarea din…

- PARTICIPARE… 150 de sportivi vor reprezenta Romania la Jocurile Europene din Polonia. Printre aceștia se afla și patru sportivi din județul Vaslui: atleta Mirela Lavric (CSM Vaslui) și rugbiștii barladeni Teodor Ursu (“U” Cluj), Alexandru Bucur (SCM Timișoara) și Ana Maria Calin (Poli Iași). Vasluiul…

- Compania low-cost Wizz Air a anulat in urma cu cateva zile zborurile pe care le programase sa fie operate in sezonul de iarna 2023-2024 pe 12 rute aeriene spre și dinspre Romania, anunța BoardingPass. Conform datelor din sistemul de rezervari, Wizz Air nu va mai zbura de la finalul lunii octombrie 2023…

- SUA vor anunta un nou pachet de ajutor militar pentru UcrainaStatele Unite urmeaza sa anunte un ajutor militar in valoare de 300 de milioane de dolari pentru Ucraina, potrivit Reuters.Pachetul, care ar trebui sa contina lansatoare de rachete sol-sol si alte munitii generale, ar putea fi anuntat vineri,…