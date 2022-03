Echipe românești în top 100 mondial WiDS Datathon by Stanford University Primele trei echipe romanești participante la concursul international in domeniul “data science” WiDS DATATHON, organizat de Think Thank 360 sub egida Stanford University SUA, s-au clasat in top 100 mondial, din peste 800 de echipe participante. Concursul WiDS Datathon a fost o premiera in Romania, reunind participanți din mediul antreprenorial, academic, guvernametal și industrie și a adus in prim plan echipe romanești care au concurat cu profesioniști internaționali pentru a-si perfecționa abilitațile in domeniul științei datelor. Tema propusa in acest an a fost schimbari climatice și energie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

