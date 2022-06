Stiri pe aceeasi tema

- Peste o suta de producatori din Harghita, Covasna si Mures participa la Expozitia de primavara cu vanzare a produselor locale, eveniment care are loc in centrul municipiului Miercurea Ciuc. Se ofera spre vanzare atat preparate din carne, lactate, prajituri sau siropuri si gemuri, cat si miere, legume…

- Fostul afacerist Sorin Ovidiu Vintu spune, intr-un material video publicat pe pagina sa de Facebook, ca Romania se afla de partea gresita a conflictului din Ucraina si chiar afirma ca masacrul lasat de fortele rusesti in vecinatatea Kievului ar putea fi o manevra de propaganda a presedintelui Zelenski.…

- Activitatea de preluarea a documentelor se desfașoara exemplar, a declarat, pentru AGERPRES, directorul APIA Harghita, Haschi Andras. Acesta a adaugat ca oamenii sunt ajutati sa completeze cererile de echipe locale, iar specialistii APIA stiu foarte bine ce au de facut, astfel incat activitatea sa decurga…

- FOTO: Forțe noi la Jandarmeria Alba. Patru absolvenți ai școlilor de subofițeri, promoția 2022, iși incep activitatea in județ Patru subofițeri, absolvenți ai școlilor de jandarmi de la Falticeni și Dragașani, au intrat in echipa Inspectoratului de Jandarmi Județean ‚‚Avram Iancu’’ Alba. Tinerii vor…

- „Fidelitatea in prietenie, suferința pentru Hristos, credința și marturisirea pana la martiriu” sunt virtutile despre care Episcopul Iustin al Maramuresului a spus ca se regaseau in personalitatea parintelui Nicolae Steinhardt, virtuti care il recomanda drept un model pentru tinerii de astazi. In interviul…

- Numai in ultima saptamana au fost identificați in județ peste 100 de astfel de cultivatori de pamant, dar numarul lor este mai mare insumand sute de hectare de pamant unde vegetația a fost incendiata intenționat. Directorul APIA Harghita, Haschi Andras, a avertizat ca toti cei depistati ca isi curata…

- Sport Club Miercurea Ciuc intalnește, vineri, 18 martie și sambata,19 martie, pe teren propriu, de la orele 18.30, formația ungara DEAC Debrecin, in primele doua jocuri din semifinalele Erste Liga la hochei pe gheața. Dupa partidele de la Miercurea Ciuc, seria va continua cu alte doua meciuri la Debrecin,…

- Unitatea de Suport Medical COVID-19 de la Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mureș iși va incheia activitatea in zilele urmatoare. Se implinesc aproape 2 ani de cand aceasta a fost amenajata prin transformarea Salii polivalente existente la UMFST…