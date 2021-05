Echipamente HoReCa de bar, pentru racorirea clientilor in lunile de vara Temperaturile din ce in ce mai ridicate din termometre, coroborate cu succesul campaniei de vaccinare si eliminarea treptata a restrictiilor, conduc catre o singura concluzie: sezonul estival 2021 va fi unul mult mai plin de viata decat cel anterior, care a urmat unei perioade de doua luni de stare de urgenta. In concluzie, daca sunteti detinatorul sau administratorul unui bar, cu siguranta cel mai cautat tip de unitate de alimentatie publica in lunile de vara, este obligatoriu sa va asigurati ca dispuneti de tot ceea ce este nevoie pentru a va racori clientii. Citind acest articol in continuare,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

