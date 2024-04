Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Timiș au oprit cu focuri de arma o masina care transporta 8 migranti, dinspre Arad, spre Timisoara, in noaptea de sambata spre duminica. Doar cinci dintre migranți și șoferul mașinii au fost prinși de polițiști, restul fiind cautați dupa ce au reușit sa fuga, transmite site-ul local Tion.Urmarirea…

- Pompierii militari au fost solicitați sa intervina astazi la un accident rutier produs in Sarata. Șoferul unei mașini de la o firma de securitate a pierdut controlul autovehicului și a ajuns intr-un șanț. Un alt accident s-a produs in Caianu Mic. O mașina a rupt o poarta și a ajuns intr-o curte. Un…

- Echipa de robotica AICitizens a Colegiului Național „Al. I. Cuza” Focșani a caștigat finala concursului de robotica FIRST Tech Challenge Romania, organizat in acest weekend la Iași, și va reprezenta țara noastra la la competiția care va avea loc in luna aprilie in Houston, SUA. Anunțul a fost facut…

- "Voi invita la Guvern intreaga echipa de avocati, juristi si specialisti romani care a castigat procesul Rosia Montana, ca sa le transmit un mesaj de recunostinta din partea tuturor romanilor! Ei sunt cei care ne-au aratat ce inseamna cu adevarat 'Sa salvezi Romania!'", a scris Ciolacu intr-un mesaj…

- Ciolacu a facut, la Iași, anunțul așteptat de toata Moldova: Cand vor incepe lucrarile la Spitalul Regional de Urgenta Iasi. Premierul Marcel Ciolacu a declarat, sambata, ca lucrarile la Spitalul Regional de Urgenta (SRU) Iasi vor incepe in luna aprilie."Am inteles ca pe 19 aprilie…

- In urma cu 12 ani, pe 18 februarie 2012, Biserica Catolica din Romania si intreaga natiune romana a primit cu mare bucurie ridicarea la demnitatea de cardinal a Preafericitului Parinte Lucian Muresan, Intaistatatorul Bisericii Romane Unite cu Roma, Greco-Catolica. Anuntul a fost facut de papa emerit…

- A fost finalizata procedura de selecție a companiei care va reprezenta Romania in procesul cu Pfizer. Anunțul a fost facut de catre Ministerul Sanatații, Alexandru Rafila. Alexandru Rafila a venit cu completari și a declarat ca documentele vor ajunge la firma de avocatura in perioada urmatoare. „Guvernul…

- Solista Delia, in varsta de 41 de ani, este recunoscuta pentru aparițiile ei excentrice, in haine cat mai colorate și extravagante. Recent, pe contul personal de Instagram, artista și-a luat prin surprindere fanii cu cizmele pe care le purta. Nu este prima data cand jurata de la iUmor poarta aceste…