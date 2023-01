Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe explozii au fost auzite in centrul Kievului in aceasta dimineata, a anuntat primarul capitalei Ucrainei, Vitali Kliciko, dupa un aparent atac cu drone.„Explozii in cartierul Sevcenkivski. Serviciile (de urgenta) sunt pe drum”, a scris primarul pe o retea de socializare.El a mai precizat ca…

- Corespondentii TVR Alexandru Costache, Bogdan Militaru si Dorel Oanca sunt in continuare in Ucraina. Sambata se indrepta spre Odesa și Nikolaev. Herson este o alta detinație pe lista pentru corespondențele din zilele urmatoare.

- Soldatii ucraineni au intrat deja in zonele de periferie ale orasului Herson, a anunțat un oficial local, la o zi dupa anuntarea retragerii trupelor ruse din orasul-port situat in sudul Ucrainei. Intre timp, localnicii au ridicat steagul ucrainean in mijlocul orașului. Pe de alta parte, președintele…

- Dupa „bomba murdara”, Rusia ar fi descoperit in Ucraina „tantari combatanti”. Reprezentantul permanent al Rusiei la ONU, Vasili Nebenzia, a declarat ca militarii rusi au descoperit in Ucraina drone capabile sa „imprastie tantari infectati cu virusuri periculoase” – relateaza Ukrainska Pravda, scrie…

- La aproape opt luni de la inceputul invaziei rusești in Ucraina, forțele Moscovei avanseaza in Bahmut, unul dintre ultimele orașe ucrainene in care armata lui Putin este in ofensiva. Bombardamentele rusești au lovit de 64 de ori regiunea Sumi și au ucis doi oameni. In contextul penelor de curent și…

- Un nou val de explozii este raportat marți dimineața in mai multe orașe din Ucraina, la o zi dupa ce Rusia a atacat cu drone kamikaze mai multe orașe. Forțele armate rusești continua sa atace regiunea Kiev, sirenele de raid aerian sunand de aproximativ trei ore – a raportat, marti dimineata, Oleksi…

- Herson, centrul administrativ al regiunii omonime, a fost unul dintre primele orase cucerite de fortele ruse dupa lansarea agresiunii impotriva Ucrainei, in 24 februarie.Anterior miercuri dimineata, Ivan Fedorov, primarul exilat al orasului Melitopol, din regiunea Zaporojie aflata sub controlul fortelor…

- Explozii matinale in capitala Ucrainei. Orașul Kiev a fost bombardat de armata rusa. Informația a fost confirmata de primarul de Kiev, Vitalie Kliciko, dar li de video postate pe rețele de martori oculari.